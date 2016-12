Thohir, occhi su Minnesota: può rientrare nell'Nba

Erick Thohir vuole rientrare nel mondo dell'Nba. Secondo quanto riporta Yahoo Sports negli Stati Uniti, il presidente dell'Inter farebbe parte di una cordata d'imprenditori in trattativa per acquistare alcune quote della franchigia dei Minnesota Timberwolves. Per il tycoon indonesiano, non sarebbe la prima volta nell'Nba, essendo stato in passato già proprietario dei Philadelphia. L'anziano proprietario di Minnesota, Glen Taylor, è pronto a vendere il 20% della franchigia a Steve Kaplan.