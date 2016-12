Thohir: "Mancini e top player: sarà grande Inter"

Erick Thohir dopo quasi due anni da proprietario nerazzurro non si tira indietro: "Costruiremo una grande Inter , siamo nei tempi previsti e grazie a Mancini e ai top player che vogliamo acquistare ce la faremo". Il presidente non è preoccupato dal Fair Play Finanziario: "Serve entrare in Champions e aumentare i ricavi ma rispetteremo i parametri". Poi un saluto a Jovetic : "Siamo felici di averlo portato qui".

Thohir è entusiasta dei nuovi acquisti: "Miranda negli ultimi due anni è stato tra i 10 difensori più forti, Murillo il miglior giovane della Coppa America - ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport -. Kondogbia? E' il nostro top player". A proposito dell'ex centrocampista del Monaco, il presidente rivela un retroscena di mercato: "Cercavamo anche Nainggolan e Imbula ma, per i nostri tecnici, Geoffrey è il migliore. Il derby di mercato col Milan non ha lasciato strascichi, anzi stiamo lavorando insieme per fare avere a Milano due grandi stadi".

L'obiettivo dichiarato è la Champions League: "Serve sia come risultato sportivo che in ottica ricavi. La qualificazione continuativa alla Champions è quello a cui noi tutti aspiriamo. Se poi già quest'anno arrivasse lo scudetto, troveremmo modo di festeggiarlo..."

Molti osservatori di mercato sono rimasti spiazzati dalle spese Inter, che cozzerebbero con i parametri Uefa sui bilanci ma Thohir non è preoccupato: "Abbiamo alzato i ricavi da 160 a oltre 170 milioni ma entro il 2019 dovremo arrivare a quota 250. Grazie al lavoro dei nostri dirigenti e ai risultati della squadra, rispetteremo i paletti. Comunque non sto cercando nuovi soci, casomai nuovi partner. Essere fuori dall'Europa fa male da tifoso ma almeno potremo concentrarci meglio su Serie A e Coppa Italia".

Thohir poi accoglie il neoarrivato Jovetic: "Felici di averlo portato all'Inter. Ma prima aspettiamo visite e firma". Infine un ulteriore cenno ai prossimi acquisti: "Abbiamo 40 giorni di mercato davanti a noi. E' anche importante che alcuni nostri giocatori capiscano che, con la rosa bloccata a 25 elementi, qui avranno poco spazio e gli converrebbe andare via per giocare".