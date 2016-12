Thohir in esclusiva: "Non vado via, voglio far crescere l'Inter"

"Non abbiamo nessun piano in Inghilterra.Mi voglio concentrare solo sull'Italia, ad aiutare la Serie A a crescere e sull' Inter . Se la gente dice che voglio andare via non capisco perché abbiamo lavorato duramente". A Premium Sport Erick Thohir smentisce ancora una volta di voler lasciare. "Grazie ai tifosi che fin dall'inizio ci hanno sostenuto, ci credono, così come Massimo Moratti crede in quello che stiamo facendo e ci supporta".

Possibile che queste voci siano state create per spingerla a vendere?. "Non penso sia così, è solo una cosa immaginaria. Ai media piace creare drammi, ma qui non c'è nessun dramma - ha proseguito Thohir ai microfoni di Marco Barzaghi - Siamo qui per costruire e non vogliamo fare altro. Infatti dal pirmo giorno abbiamo cercato di costruire uno stadio nuovo. Se guardi i numeri degli spettatori dell'Inter quest'anno sono fantastici, perché i tifosi ci credono. Tutto questo grazie al nostro management e al settore sportivo che hanno lavorato duramente. Quello che ha detto Mancini ieri sera è vero: presidenti, manager e allenatori possono cambiare ma l'Inter e i tifosi restano. Ma non voglio fare questa dichiarazione perché poi tutti dicono che Mancini va via, che io vado. Magari andiamo insieme in Inghilterra...".