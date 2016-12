Thohir felice: "Ho lo stadio per il DC United. Ora lo faccio per l'Inter"

15:12 - Il Milan avrà il suo nuovo stadio, dicono nel 2020 o forse prima, da 40mila posti. L'Inter avrà il suo stadio: San Siro riveduto e corretto oppure un impianto nuovo, quando non si sa, ma è il chiodo fisso di Erick Thohir fin dal primo giorno (15 novembre 2013) della sua presidenza.

E oggi che Thohir ha ottenuto il via libera per il nuovo stadio dell'altra sua creatura-calcio, il DC United, eccolo aprirsi sul tema-stadio attraverso il suo profilo Twitter e come riporta il sito dell'Inter.

"L'approvazione del progetto-stadio da parte del DC Council è il culmine di sforzi ingenti che pagano nella vita e nel calcio, Una nuova casa per la nostra franchigia è una vittoria per la società, per la città e per tutto il calcio. Lo stadio è la casa dei tifosi, un luogo magico che deve essere coinvolgente sotto ogni punto di vista. Questo vale pure per l'Inter, motivo per cui noi lavoriamo e lavoreremo duramente anche in tal senso".