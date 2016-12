Thohir e Zhang in coro: "San Siro centrale nel progetto Inter"

La scelta quindi sembra fatta: nessun nuovo impianto, la dirigenza punterà su un rinnovamento dello storico impianto. Nessuna menzione al Milan, però. Quello del rinnovamento di San Siro è un vero e proprio pallino di Thohir: "È da quasi tre anni che sono alla guida di questo club e ho sempre avuto una convinzione: rinnovare lo stadio è fondamentale per riportare l'Inter nei top 10 club del calcio".



Il contributo di Suning sarà determinante, come spiega Thohir: "L'appoggio del gruppo è determinante. Ed è stato anche ribadito nel recente incontro con il sindaco di Milano Sala: l'Inter vuole rimanere a San Siro e investirci seriamente. Siamo in sintonia con il primo cittadino: consideriamo il nuovo San Siro come un importante progetto per Milano e per il calcio milanese".



A far da eco alle parole di Thohir le dichiarazioni di Steven Zhang, figlio del patron di Suning e membro del consiglio di amministrazione nerazzurro: "Il nostro progetto consentirà di valorizzare l'intera area attorno allo stadio, offrendo servizi, intrattenimento, un'esperienza da vivere ogni giorno dell'anno, facendo diventare l'impianto un polo d'attrazione ancora maggiore e trasformando l'evento partita in un evento ancora più coinvolgente".



La missione è una: "Far diventare San Siro per i nostri tifosi ancor di più il luogo dei sogni. Poter disporre di un impianto moderno e dotato di migliori servizi è un elemento chiave, che può favorire anche i risultati sportivi. Per noi l'Inter è un investimento a lungo termine e San Siro è un pilastro importante nel nostro progetto".