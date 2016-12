Thohir e le parole di Berlusconi: "Nessun problema. Andiamo avanti"

"Thohir non sembra avere la capacità di rendere di nuovo l'Inter protagonista in Italia e nel mondo". Questo aveva detto il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, sabato scorso. Si parlava del futuro rossonero, delle trattative in corso, dei costi folli raggiunti dal calcio in Europa e dunque la necessità di trovare nuovi investitori.

E si è anche attesa la replica del presidente dell'Inter, Erick Thohir. Immaginando (magari) una polemica. Ebbene, la risposta è arrivata. Ma del tutto priva di accenti polemici. Il quotidiano indonesiano Tempo (così riferisce Internews.it) ha contattato Thohir e queste sono le sue parole: "Non ci sono problemi, in passato mi hanno anche dato del filippino (ride, riferendosi alle parole di Ferrero), ma quello è un capitolo chiuso. Non bisogna soffermarsi su ogni cosa, andiamo avanti".