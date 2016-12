Thohir e i cinesi: incontro conoscitore con Moratti

VERTICI A MILANO E ALLA PINETINA

Dopo il pranzo di lavoro a Milano, cui ha preso parte anche Moratti, il presidente Thohir è salito alla Pinetina poco dopo le 16, e alle 16,30 sono arrivati nel ritiro nerazzurro anche i rappresentanti del Suning Group, una decina di persone, dando il via alla seconda parte dell'incontro che prosegue per tutta la giornata.



IN DUE GIORNI SI PUO' CHIUDERE

L'incontro è il segnale dello stato avanzato di una trattativa che Thohir potrebbe anche voler accelerare alla luce del mancato incasso per la partecipazione alla prossima Champions. Che quei soldi fossero fondamentali per l'Inter si sapeva da mesi. Che con ogni probabilità non entreranno è notizia di un paio di giorni.



THOHIR CHIAMA MORATTI

Thohir non ha alcuna intenzione di perdere la maggioranza e per questo avrebbe chiesto la partecipazione di Moratti all'affare. Riuscirà a strappare un sì dall'ex patron? Difficile dirlo. Fatto sta che a convincerlo ci provano proprio i cinesi, già proprietari del club di Nanchino, il Jiangsu, che ha trattato l’acquisto di Guarin prima di abbandonare la trattativa e lasciarlo allo Shanghai Shenhua.



COS'E' IL SUNING GROUP

Il Suning è uno dei tre gruppi che hanno iniziato la due diligence sui conti interisti. Uno dei rappresentanti del gruppo cinese di Zhang Jindong è arrivato a Milano ieri anticipando appunto gli altri soci, circa una decina tra manager e contabili. Per chiudere? Possibile, dato che si parla di una bozza d'accordo già messa nero su bianco. L'obiettivo dei cinesi sarebbe quello di entrare in società con una quota di minoranza per poi aumentare il proprio peso in futuro.