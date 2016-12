Thohir: "E' fondamentale arrivare in Champions"

Il presidente ha parlato ai microfoni di Inter Channel in una lunga intervista concentrandosi molto sull'età media della squadra: "L'Inter ha un'età media sotto i 26 anni. Se dobbiamo costruire un ciclo, non possiamo iniziare con una squadra dell'età media di 29 anni, perchè dopo soli tre anni sarebbe già a 32. Bisogna iniziare dai 25-26, così può crescere bene e forte e sei nel pieno della maturità. Torneremo ad avere una media di 28 anni, ma dobbiamo costruirla insieme e non partire già da quell'età. Ci vuole tempo per diventare una squadra forte. prendiamo in considerazione questo primo anno con Roberto Mancini: partendo dai 26 anni, se ci qualifichiamo alla Champions League, pensa dove possiamo arrivare tra 3 anni: sarà una squadra molto forte. Adesso abbiamo già pronti 15-16 giocatori in prima squadra, ma per giocare in Champions League devi averne 20-22. Magari dovremo aggiungere giocatori forti in futuro, ma vogliamo essere sicuri di essere sotto i 30 anni. Quando aggiungeremo qualcuno, arriveremo a una media di 27,5 anni, ma è una media accettabile. Io, da presidente, voglio vedere dati e numeri, l'ho già detto al management e alla parte sportiva. Per riuscire a raggiungere questi obiettivi".



Thohir ha fatto anche chiarezza sul futuro di San Siro: "Sarà la casa di Inter e Milan, per questo abbiamo avuto un meeting con Berlusconi. Ora il management dovrà capire come gestire lo stadio anche col Milan. Spero che nei prossimi due mesi riusciremo a trovare un accordo, ho detto a Berlusconi che è importante andare avanti. Siamo in una situazione unica: i tifosi vanno d'accordo e le società ottengono risultati simili, non come succede in altre città. E' bello lavorare insieme, ma ci sarà una scadenza".



Il numero uno indonesiano vuole costruire una grande squadra: "Nel basket stiamo vincendo, nella MLS il DC United sta avendo un rendimento molto costante. L'Inter è quella su cui dobbiamo concentrare di più in questo momento. Vogliamo essere sicuri che torni ai livelli che le competono, ovvero tra i 10 migliori club del mondo. Questo è il nostro obiettivo. Essere in Champions è un must per l'Inter, ecco perché negli ultimi tre anni abbiamo costruito la squadra e allo stesso modo vogliamo essere sicuri di avere un management forte e delle ottime infrastrutture".