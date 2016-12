Thohir alla squadra: "Crediamo in voi, forza ragazzi e forza Inter"

19:58 - "Inter-Wolfsburg è una partita di quelle che vale la pena giocare, è un'emozione che vale la pena vivere". Thohir carica la squadra alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League. "Credo in voi che scenderete in campo, per dare tutto, in nome di una notte che può regalare il sapore dell'impresa. So quanto sia difficile la sfida che ci attende ma so anche quanto amiate i colori che indossate... Crediamo in voi! Forza ragazzi, forza Inter!".

"I tifosi saranno a San Siro per supportarvi, fino all'ultimo istante - continua Thohir nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale nerazzurro e rivolto alla squadra, chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata all'andata in Germania - Io farò altrettanto insieme a milioni di altri fan in tutto il mondo. Crediamo in voi! Forza ragazzi, forza Inter!".