Thohir alla Cnn: "La Champions League deve cambiare" 

19:11 - Erick Thohir gira il mondo e porta nel mondo le sue teorie sul calcio. Ora è il turno della Cnn, e poi della Bbc, doppia intervista al presidente dell'Inter, qui in veste di investitore e proprietario nello sport Usa. E due-tre idee meritano di essere approfondite, soprattutto quella sulla Champions League, che meriterà di essere approfondita.

Poi la Serie A. "Tutte le componenti del calcio italiano devono aprirsi alla globalizzazione. Un esempio da seguire è la MLS in cui numerosi sono gli investitori stranieri, perché le strutture e le varie industrie sono più trasparenti e tutto ciò è molto attrattivo per coloro che vorrebbero investire, che sanno ancor prima cosa troveranno andando allo stadio. In Serie A, invece, non è la stessa cosa e ora è diventata una sfida per tutti nel calcio italiano diventare più aperti".

Infine, gli chiedono che cosa pensa di Calciopoli. "Se dovesse succedere nuovamente una cosa del genere, il calcio italiano 'morirebbe', perché si passerebbe dal secondo o terzo posto a essere, forse, al nono".

Una nuova Champions League. "La Champions dovrebbe essere allargata. Questa competizione ha bisogno di tutti i top club. Un tempo era la migliore competizione del mondo, oggi è crollata al quarto posto. Bisogna fare qualcosa. Io mi ricordo i giocatori della Serie A negli anni '90, ma i miei figli di 15 anni non conoscono nessuno dei giocatori attuali del campionato italiano. Il mondo cambia. Quando vedo i presidenti di Serie A dico loro: non guardatemi come presidente dell'Inter, ma come tifoso del calcio italiano"".

Ancora sulla Champions: "Italia, Spagna, Inghilterra e Germania sono la vita pulsante del calcio europeo. E non ha senso che l'Italia, per fare un esempio, abbia in Champions un numero di squadre inferiore a quello inglese o spagnolo. I grandi club ci devono essere, l'Europa League si allarga e perché non farlo anche con la Champions? Con grande rispetto dei Paesi calcisticamente meno forti. I fans nel mondo si moltiplicherebbero, ed è al mondo che dobbiamo guardare. Molti sport americani arrivano in Asia e in Europa"

Ancora sulla Serie A: "E' stata la migliore, e forse ha sofferto poi di pigrizia da numero uno. Deve modernizzarsi, si può giocare anche il sabato alle 15, vedo che si sta percorrendo già la strada del rinnovamento".

