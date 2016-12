Thohir ai tifosi: "Io come voi, saremo il 12.o uomo in campo"

15:29 - Erick Thohir è tornato a Milano, domenica sarà in tribuna per Inter-Napoli e al suo arrivo è stato intervistato da Inter.it.

Ecco le parole del presidente nerazzurro. "Contro il Napoli sarà una partita bellissima. Ci saranno tanti tifosi nerazzurri allo stadio e, tutti insieme, possiamo essere protagonisti".

"Sarà una gara difficile, ma noi siamo l'Inter e proprio per questo domenica sarà il nostro momento".

"Sarà un'occasione per esprimere insieme ai nostri tifosi l'entusiasmo che serve nella costruzione di un grande gruppo soprattutto se così giovane come il nostro. L'Inter mi è entrata dentro: domenica sarò il primo tifoso a sostenere la squadra. Dobbiamo essere uniti nell'incitare l'Inter, dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo che farà la differenza".

"San Siro è uno stadio unico al mondo: quando riesce a trasmettere tutto il suo calore fa tremare le gambe all'avversario. Il mister e la squadra vi aspettano tutti domenica allo stadio per raccogliere l'abbraccio del popolo interista. Forza Inter!".