Thohir a casa-Psg per "vedere" la zona-Champions

Erick Thohir è a Parigi. Nella capitale francese incontrerà Nasser Ghanim Al-Khelaifi, presidente del Psg. Domani assisterà al match di Champions League contro il Chelsea, per poi tornare a Milano mercoledì e concentrarsi sul club nerazzurro. Sono attese novità importanti ai vertici del club e sul futuro assetto manageriale.



Potrebbe essere ufficializzato il rinnovo di contratto con Pirelli e l'ingresso di Giovanni Gardini nell'organigramma societario: l'attuale dg del Verona sarà l'uomo dell'Inter in Lega. Thohir si confronterà poi con Massimo Moratti, dopo più di due mesi dall'ultimo faccia a faccia, per parlare del mandato a Goldman Sachs di cercare nuovi possibili soci in Asia, una decisione apprezzata dal'ex presidente che non intende rinunciare al suo pacchetto di minoranza.

Forse già giovedì, anche se la data non è ancora sicura, ci sarà l'incontro con la famiglia Berlusconi per discutere dell'ammodernamento dello stadio San Siro. Il prossimo 25 febbraio, poi, Thohir presiederà il Cda del club.

Un'agenda fitta d'impegni per il presidente che dovrà anche supportare la squadra dopo la sconfitta di Firenze. Sabato sera sarà a San Siro per la sfida contro la Sampdoria sperando nel riscatto e in una vittoria che manca da quasi due settimane, in casa contro il Chievo.