Thiago Silva: "Voglio essere come Maldini e giocare fino a 40 anni. Dove? Al Psg"

Sono bastati sei mesi da compagni di squadra: l'icona calcistica di Thiago Silva è Paolo Maldini . Lo ha ammesso il centrale del Psg, intervistato da Canal Plus: " Spero di poter continuare a giocare fino a 40 anni, come ha fatto lui . Siamo stati compagni nei suoi ultimi sei mesi al Milan e proverò a seguire il suo esempio. A 32 anni mi sento nel momento migliore della carriera, spero che il fisico non mi abbandoni".

Non solo futuro ad ampio raggio, ma anche stretta attualità. Thiago Silva, 5 volte campione di Francia con la squadra parigina, ha confermato che vorrebbe continuare a giocare in Ligue 1 nonostante il contratto in scadenza nel 2017. "Mi piacerebbe rimanere perché sono il capitano e mi trovo bene. Vorrei incontrare il presidente al più presto così da accelerare le trattative" ha detto il brasiliano. Niente ritorno in Italia, dunque, anche perché, come ha confermato l'agente Paulo Tonietto, in caso di qualificazione alla prossima Champions League scatterà il rinnovo automatico.