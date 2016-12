The Indipendent: Il City ha convinto Rafa Benitez

11:58 - Nuove voci su un possibile ritorno in Inghilterra di Rafa Benitez a fine stagione. A rilanciarle stavolta è il quotidiano The Independent, scrivendo che il tecnico spagnolo sarebbe in pole position per sostituire Manuel Pellegrini sulla panchina del Manchester City. Benitez ha fissato per il 16 aprile la scadenza per decidere, dopo un colloquio col presidente De Laurentiis, quale sarà il suo futuro.



Secondo il quotidiano, Rafa, che gode della stima del direttore sportivo del City Txiki Begiristain, non avrebbe intenzione di continuare la sua avventura a Napoli e sarebbe attratto da Manchester che dista solo 45 minuti di treno da Liverpool, dove vive la sua famiglia.

In particolare al City tengono in grande considerazione il ruolino di marcia europeo di Benitez, confermato anche nei due anni a Napoli, dove è stato eliminato solo per differenza reti dal girone di ferro di Champions League lo scorso anno e quest'anno è ancora in corsa per l'Europa League con il quarto di finale contro il Wolfsburg da giocare.

Secondo il quotidiano inglese il presidente del City Khaldoon al-Mubarak sta affrontando un dilemma sul futuro della panchina del club: il preferito sarebbe Pep Guardiola che ha però già confermato che resterà a Monaco di Baviera almeno nella prossima stagione. Rafa è considerato un allenatore che sa resistere bene alle pressioni, come dimostrato sia in un Liverpool afflitto da problemi finanziari, sia al Chelsea, dove i tifosi gli erano contro, che a Napoli.