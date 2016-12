Tevez scrive alla Juventus: "Sempre nel mio cuore"

Carlos Tevez non ha dimenticato la Juventus. Nonostante il passaggio al Boca Juniors, l'Apache ha voluto salutare i tifosi bianconeri con una lettera: "Un pezzo del mio cuore è ancora con voi, farò il tifo perché conquistiate uno storico quinto scudetto consecutivo". L'attaccante ha anche spiegato la scelta di tornare in Argentina: "Volevo stare vicino alla mia famiglia ma sarò per sempre grato alla Juve".