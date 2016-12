Tevez: "Non sono uno stupido... La Nazionale è un premio"

17:22 - Eccolo Carlitos Tevez: dal gol alla Maradona alla Nazionale di Lionel Messi. E' sbarcato a Londra, la festa del suo ritorno in Nazionale per la gara amichevole con la Croazia, mercoledì a Londra. E c'era molta attesa da parte dei media argentini, per questo discusso campione che con la maglia della Juventus ha ritrovato la sua piena identità. "Non sono uno stupido -ha detto Tevez-. Prima sapevo che non era il momento del mio ritorno in Nazionale, non c'erano le condizioni. Ora è il momento opportuno e a questo punto della mia carriera questo ritorno lo ritengo un premio".

E su Messi: "Leoè il numero uno al mondo, e questo io lo penso e lo dico da parecchio tempo. Giocare con lui è il massimo piacere che possa capitare a un calciatore".