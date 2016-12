Tevez, insulti all'arbitro: 3 turni di stop. Ne temeva 12

Carlitos Tevez è stato squalificato tre giornate dopo che una protesta per un giallo rimediato nella sfida tra Boca Juniors e Belgrano era sfociata in un insulto sulla sorella del direttore di gara. L'ex juventino salterà le sfide con Godoy Cruz, Quilmes e Tigre. "Siamo esseri umani e possiamo sbagliare - ha commentato il presidente Angelici -. E' un professionista, l'importante è che Tevez abbia riconosciuto di aver sbagliato".

Subito dopo l'episodio, erano circolate voci di una pesantissima sanzione per Tevez: 12 giornate. Stando quanto si diceva, l'insulto rivolto sarebbe stato particolarmente grave. Evidentemente non è stato così: il direttore di gara nel suo referto ha riportato l'insulto così come è stato, meritevole di una sanzione dura (3 turni), ma non certo rapportabile con le dodici giornate temute.