Tevez: "Il calcio a volte mi annoia. Messi? Va amato"

L'Apache, ignorato dalla passata gestione di Sabella, con Martino è tornato a far parte dell'Albiceleste: "Quando giochi con la Nazionale per molti anni a volte smette di piacerti così tanto. Ma quando ci rimani lontano tanto a lungo come me, capisci che è tutto per un giocatore di calcio". Per tutti, in Argentina, Carlitos è il giocatore della gente: "Non mi ha mai annoiato come soprannome, mi ha annoiato di più il calcio. Sì, il calcio a volte sa annoiarti, devi prenderti una pausa. Perché indosso le magliette con i nomi dei quartieri? Perché sono la mia gente. Quelle persone, quella povertà, non puoi dimenticarle".



E' un Tevez diverso rispetto al passato: "Ho 31 anni adesso, non più 20. Penso prima di parlare, sono più maturo. Gli errori mi hanno comunque aiutato a crescere, a imparare. E poi sto meglio fisicamente e mentalmente, sono un calciatore migliore di allora". Nessun problema con Messi, leader dell'Argentina: "Credo che gli argentini lo apprezzino, semplicemente perché è il migliore del mondo. Chi non lo ama non sa niente del calcio e della vita".