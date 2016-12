Tevez, ecco il Tapiro d'oro: "Resto e ne vinco un altro"

10:46 - Carlos Tevez ha vinto in carriera trofei e premi, ma ce era uno che ancora gli mancava: il Tapiro d'oro. L'attaccante della Juventus è stato raggiunto a Vinovo dall'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli e ha preso con il sorriso sulle labbra la consegna del celebre riconoscimento per essere stato fermato per eccesso di velocità alla guida. "Resto in Italia per vincere un altro 'Tapiro'" ha scherzato l'Apache.

Con uno scudetto in tasca, una finale di Champions League da conquistare, una coppa Italia e il titolo di capocannoniere da vincere, l'umore di Carlos Tevez non può che essere buono. L'Apache accetta il premio di Striscia consegnatogli da Staffelli e scherza, tutt'altro che attapirato. "Stavo pensando ancora alla partita e non ho visto il cartello, erano le tre del mattino, io ero in autostrada e improvvisamente hanno messo il limite a 70 km/h...Come farò adesso? Chiederò a un amico di farmi da autista. Adesso In Inghilterra mi era già successa una cosa simile, ma quella volta ero proprio senza patente...".