Tevez: "Darei tutto per vincere la Champions"

Spirito Juve per Carlitos Tevez: "Darei tutto per vincere, come tutti gli juventini. Vogliamo la Champions". Sulla strada dei bianconeri c'è l'amico Messi: "La mia sfida contro Leo? Meglio parlare di Juventus-Barcellona". L'argentino ha parlato in esclusiva a Premium Sport, nel giorno del media-day, ed è concentrato sulla finale: "Arriveremo a sabato pronti".