Tevez che torna non è (solo) un film in bianco e nero

Carlitos Tevez e il mercato che sarà: gennaio 2016, o meglio dire luglio 2016. Carlitos Tevez e quel sottile malessere del ritorno al Boca Juniors dove, forse, non ha trovato quel che cercava/sognava. Carlitos Tevez e un possibile ritorno in Italia, dopo due stagioni fantastiche alla Juventus. Siamo nell'anticamera delle idee, non dei progetti, beninteso. Siamo a quei rumors intorno ai quali nei giorni scorsi ci si è chiesti: e se Tevz tornasse alla Juve?

Bene. Oggi a quel quesito (intrigante, seppure remoto) se ne deve aggiungere un altro: e se Tevez finisse al Milan? Già. E' un'ipotesi che facciamo perché è Mauro Suma, direttore di Milan Channel dal 1999, a sussurrarla -con mille cautele e un po' così, con il tono dovuto- in un editoriale ospitato da MilanNews.it. Non sono parole soltanto, sono le parole di un Direttore molto vicino alla dirigenza del Milan e che scrive: "Se dovesse arrivare un fischio da Milano o da Torino, le uniche due squadre con cui Tevez è stato in contatto nel 2012 e nel 2013, ecco che potrebbero porsi le basi di un clamoroso ritorno...".

Ecco, appunto. Nel caso di un ritorno, non c'è solo il mondo bianconero attorno all'argentino ("l'unico giocatore, assieme a Ibra, capace di spostare gli equilibri di una squadra", aggiunge Suma), ma anche quello rossonero, visto che è del Milan la paternità di un trasferimento di Tevez, nel 2012, poi tramontato per lasciare spazio a Pato. Tevez era del Milan, un anno dopo andò alla Juve, Tevez non è mai sparito dai radar rossoneri. E così teniamo aperto questo spazio: ci sarà tempo e modo per seguire l'Apache nella sua avventura argentina. E capire dove ci porta il calciomercato...