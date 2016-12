Tevez, ancora Doblete: vince anche la Coppa d'Argentina col Boca

Doblete! Campionato e Coppa Nazionale, come un anno fa con la Juve: Carlos Tevez garanzia di successo, dovunque vada si vince. E così il Boca, tre giorni dopo la vittoria del campionato (il 25esimo della sua storia), festeggia nuovamente alzando la Coppa d'Argentina. Nella finale giocata a Cordoba, gli Xeneizes hanno battuto 2-0 il Rosario Central, riconquistando il trofeo a distanza di tre anni. A secco Carlitos, i gol sono stati messi a segno da Nicolas Lodeiro e da Chavez.

"Le pressioni erano enormi - ha raccontanto l'ex bianconero - soprattutto per i miei compagni più giovani. In questi casi l'esperienza ti aiuta a superare tutto e oggi ci godiamo questo successo. Abbiamo battuto la squadra che tutti consideravano più forte, ci siamo riusciti con classe ed esperienza. Sono molto stanco - ha continuato Tevez parlando delle sue condizioni fisiche - e devo fare i conti con un problema al ginocchio che mi trascino dai tempi della Juventus. Non ho giocato bene ma l'importante è essere stato al fianco dei miei compagni caricandoli e lottando con loro in campo".