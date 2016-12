Tevez a tutto tondo: "Soffro a vedere la Juve così. Ho rifiutato 20 milioni dalla Cina"

CRISI BIANCONERA Gioie e dolori, perché l'Apache non ha affatto dimenticato il suo recente passato. La Juve è colata a picco, con appena cinque punti conquistati in sei giornate di campionato. Una media inquietante per l'ex United, abituato in Italia a un trend praticamente opposto: "Sto seguendo la Juventus e soffro a vederla così. Ho lasciato un pezzo di cuore a Torino. Pirlo aveva 37 anni, ma giocava come uno di 18. E anche Buffon , un fuoriclasse, sembrava un ragazzino. Lui ha addirittura giocato 5 Mondiali. Alla Juventus avevo dato tutto, ma veramente tutto. Il Boca arrancava, mi faceva male vederlo così e allora ho chiesto di andar via . Andavo a dormire pensando al giorno in cui sarei tornato alla Bombonera. Tanto la Champions l'avevo già vinta...".

VUOTARE IL SACCOPrima della Juve, un passato con luci e ombre. "Nel 2011 non ero in condizioni per poter giocare a calcio. Mangiavo di tutto, avevo addirittura 8 chili di troppo. Ecco, ho imparato a dare il meglio di me da quel momento in poi. Ma non posso essere un modello per gli altri". E il rapporto con Mancini? Non esattamente idilliaco: "Tutti hanno parlato della mia lite con il Mancio ma nessuno sa la verità. Una volta mi ha fatto scaldare per molti minuti, poi ha tolto un attaccante per mettere un centrocampista, De Jong. E quindi mi fa: 'Preparati, vai a scaldarti per entrare'. Gli ho detto che ormai ero pronto, ma lui mi ha detto di continuare. Ho preferito dirgli di no, avevo già corso 10 minuti. E da quel momento non mi ha fatto più giocare".