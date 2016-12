Terrore a Hannover: "Volevano innescare bomba allo stadio"

LA SERATA IN TEMPO REALE 23:42 TRENO, POLIZIA: "BOMBA O IMITAZIONE MOLTO BEN RIUSCITA"

"O era una imitazione molto ben riuscita, o si trattava davvero di un ordigno". Una portavoce della polizia ha riferito in questi termini alla Bild dell'oggetto sospetto rinvenuto a bordo in un treno intercity ad Hannover, fatto brillare dagli artificieri. L'Hannoversche Allgemeine Zeitung riferisce che alcuni passeggeri avevano notato una persona sospetta, ora ricercata, che aveva lasciato il "pacchetto" a bordo. I viaggiatori avevano provato a parlargli, provocando come reazione la fuga.



23:22 TRENO, L'OGGETTO SOSPETTO E' STATO FATTO BRILLARE

L'oggetto sospetto è stato fatto brillare dagli artificieri, secondo la Bild. Il treno perquisito viaggiava sulla tratta Brema-Oldenburg.



23:03 AUTORITA' HANNOVER: "FINORA NON E' STATO RITROVATO ALCUN ESPLOSIVO"

Continuano le ricerche dentro e fuori dallo stadio, ma le autorità tedesche fanno sapere che finora non è stato ritrovato alcun esplosivo.



22:55 TRENO SGOMBERATO AD HANNOVER

Un treno Intercity è stato sgomberato ad Hannover, dopo che era stata segnalato un oggetto sospetto. Il convoglio al momento viene perquisito dalle forze di polizia. Sono stati resi inaccessibili i binari 11 e 12 della stazione.



22:20 MERKEL ERA IN VOLO CON MINISTRO INTERNO

Angela Merkel era in volo verso Hannover con il ministro dell'Interno Thomas de Maiziere quandosono stati raggiunti dall'informativa che ha poi determinato l'annullamento della partita. Lo ha comunicato lo stesso ministro in conferenza stampa. La decisione di annullare l'incontro è stata presa durante il volo e subito dopol'atterraggio. La cancelliera è dunque subito ripartita per

Berlino.



22:12 PROSEGUONO LE RICERCHE ATTORNO ALLO STADIO

La polizia tedesca sta battendo a tappeto le zone attorno allo stadio di Hannover. Non si conoscono infatti, secondo gli investigatori, quali possono essere le eventuali mosse degli attentatori dopo la cancellazione del match.



22:10 CHIUSI CINQUE BINARI DELLA STAZIONE

I binari dal 9 al 14 della stazione di Hannover sono stati chiusi. Un oggetto sospetto è stato ritrovato in un treno Intercity.



21:58 ANNULLATO CONCERTO IN UNA SALA DI HANNOVER

Un concerto è stato disdetto questa sera ad Hannover su consiglio della polizia. Lo ha scritto la Dpa. Si stava per svolgere al Kulturzentrum Pavillion, in centro alle spalle della stazione ferroviaria, in un zona distante da quella dello stadio. Si trattava di un

concerto jazz con il sassofonista Maceo Parker. L'inizio era previsto per le 20, la decisione di disdirlo è stata presa alle 20.20 e i 900 spettatori nel frattempo arrivati hanno abbandonato la sala.



21:54 RAUBALL: "STIAMO VALUTANDO SE NEL WEEKEND SI GIOCHERÀ IN BUNDESLIGA"

Il dirigente tedesco: "Non sappiamo ancora se giocheremo nel weekend, ci stiamo pensando"



21:50 "NON SONO ANCORA STATI RITROVATI ESPLOSIVI"

Il ministro degli interni della Bassa Sassonia Boris Pistorius ha dichiarato che "contrariamente a quanto diffuso da alcuni media, non è stato ritrovato dell'esplosivo. Gli sforzi della polizia non sarebbero potuti essere più rapidi. Per ora non ci sono stati arresti".



21:37 RAUBALL: "I GIOCATORI STANNO TORNANDO A CASA"

Reinhard Rauball, presidente ad interim della federcalcio tedesca ha spiegato che "i giocatori tedeschi stanno tornando a casa e che quelli olandesi stanno facendo ritorno in patria in aereo".



21:30 IL MINISTRO DELL'INTERNO TEDESCO: "MINACCIA REALE"

"Le indicazioni sono diventate sempre più numerose poco prima della partita, inducendomi aconsigliare di annullarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno Thomas De Maiziere spiegando, in conferenza stampa, di aver agito "nel dubbio per la sicurezza" dei cittadini. Non possono esserci risposte concrete a tutte le domande sulla decisione di annullare la partita di Hannover, "questo renderebbe insicura la popolazione".



21:24 LA NAZIONALE TEDESCA È AL SICURO

Il presidente ad interim della Federcalcio tedesca ha confermato che la nazionale di calcio tedesca è stata trasportata in un luogo sicuro.



21:22 TUTTA HANNOVER SOTTO ALLARME: EVACUATA SALA CONCERTI

Tutta la città di Hannover è al momento colpita dall'allarme terrorismo: anche la Konzerthalledel capoluogo della Bassa Sassonia è stata evacuata.



21:19 PACCO SOSPETTO NELLA STAZIONE DI HANNOVER

Un tratto della linea ferroviaria di Hannover è stata chiuso in seguito al ritrovamento di un pacco sospetto nella stazione centrale di Hannover.



21:14 IL VIDEO DI GULLIT DA HANNOVER

On my way home after the suspended game #germany #holland pic.twitter.com/NH8RfZpwHD — Ruud Gullit (@GullitR) 17 Novembre 2015 21:11 SI CERCA LA BOMBA NELLE AMBULANZE

Gli artificieri stanno esaminando le ambulanze all'esterno dello stadio alla ricerca dell'esplosivo. Non è ancora stato rinvenuto, al momento. Secondo la Bild "la polizia sta perquisendo due veicoli, un'auto di un medico di emergenza e un'ambulanza alla ricerca di esplosivo".



21:10 MERKEL RIENTRATA A BERLINO

Angela Merkel, attesa allo stadio di Hannover, è stata riportata a Berlino. Non era ancora arrivata allo stadio nel momento dell'evacuazione.



21:01 "VOLEVANO FAR SCOPPIARE BOMBA NELLO STADIO"

"C'era l'intenzione di innescare una carica esplosiva nello stadio": lo ha rivelato il capo dellapolizia di Hannover, Volker Kluw, alla tv Ndr. Lo riferisce la Dpa. "L'indicazione decisiva l'abbiamo avuta circa 15 minuti dopo l'apertura dei cancelli", ha aggiunto.



20:50 FONTI SICUREZZA: ATTENTATO DI MATRICE ISLAMICA

La polizia aveva avuto indicazioni su un possibile attentato dinamitardo di matrice islamica. Lo scrive la Dpa, citando fonti di sicurezza.



20:41 ANGELA MERKEL NON ERA ANCORA ALLO STADIO AD HANNOVER

Ora è arrivata la notizia ufficiale. Angela Merkel, che doveva assistere dalla tribuna a Germania-Olanda, non era ancora arrivata al momento dell'evacuazione.



20:32 DAILY MIRROR: AMBULANZA CON ALL'INTERNO UNA BOMBA NEI PRESSI DELLO STADIO

Notizia clamorosa riportata dal Daily Mirror. Secondo il tabloid la polizia tedesca avrebbe ritrovato un'ambulanza con all'interno una bomba nei pressi dello stadio di Hannover.



20:29 FERMATO UN UOMO A UN KM DALLO STADIO

Su twitter ecco la foto di un fermo a un km dallo stadio di Hannover.

La policía alemana ha detenido a un hombre a punta de pistola a 1 km del estadio. pic.twitter.com/60GQvfxh0R — Iván (@ivancordovilla) 17 Novembre 2015

20:25 POLIZIA: "IL CONCERTO ALLA TUI ARENA NON E' STATO CANCELLATO"

La polizia di Hannover ha smentito la notizia della cancellazione del concerto alla Tui Arena.



20:18 POLIZIA: "ALLARME BOMBA"

Il capo della polizia di Hannover: "Piano concreto per provocare un'esplosione all'interno dello stadio" Stadio evacuato per allarme bomba.



20:17 SQUADRE IN UN POSTO SCONOSCIUTO PER SICUREZZA

Le squadre di Germania e Olanda non sono allo stadio. I giocatori, come riferisce la Bild, sono stati trasportati in posto sconosciuto per motivi di sicurezza.



20:15 GULLIT ALLO STADIO: IL TWEET

I am now on the stadium of #hannover for the game #germany-#holland. They just suspended the game and are goin... https://t.co/9SZR7lDDIs — Ruud Gullit (@GullitR) 17 Novembre 2015

20:12 IN AZIONE GLI ARTIFICIERI

Gli artificieri sono in azione all'interno dello stadio e anche nelle zone limitrofe.



20:10 AP: LA MERKEL NON ERA ANCORA ARRIVATA ALLO STADIO

Secondo l'AP Angela Merkel non era ancora arrivata allo stadio quando questo è stato evacuato.



20:03 MERKEL SCORTATA VIA DALLO STADIO

Angela Merkel è stata scortata via dallo stadio: la cancelliera tedesca si trovava già all'interno dello stadio quando la polizia ha ordinato l'evacuazione.



20:01 ALLARME IN TUTTA LA CITTÀ DI HANNOVER

Una persona sospetta è ricercata in tutta Hannover. Per questo sono state cancellate sia la partita che il concerto previsto in un'Arena della città.



20:00 LA NAZIONALE TEDESCA NON ERA NELLO STADIO

La squadra nazionale tedesca, secondo quanto si apprende, non si trovava ancora allo stadio, al momento della evacuazione.



19:54 "PERSONE SOSPETTE DAVANTI ALLO STADIO"

"Persone sospette davanti allo stadio", così scrive la Bild riguardo all'annullamento.



19:53 BLOCCATI I TRENI ATTORNO ALLO STADIO

I tifosi sono stati invitati a lasciare l'impianto a piedi.



19:50 CANCELLATO ANCHE UN CONCERTO

Sempre ad Hannover, in contemporanea, è stato cancellato il concerto dei Söhne Mannheims: evacuata l'Arena che doveva ospitare la manifestazione.



19:45 "MINACCIA CONCRETA"

La partita Germania-Olanda ad Hannover è stata cancellata a causa di una "minaccia concreta". Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti della sicurezza tedesche.