Terremoto, notte di terrore per i calciatori del Foggia

Notte di paura per il Foggia Calcio , in ritiro a Norcia per preparare l'inizio del campionato di Lega Pro. A causa del violento terremoto che ha colpito il Centro Italia , la squadra pugliese è stata costretta a scendere in strada per alcune ore . "Intorno alle 3.40 è iniziato a tremare tutto - ha raccontato il tecnico Giovanni Stroppa -. In camera crollavano giù calcinacci e muri. C'è stato grande panico per ore ".

"Abbiamo vissuto attimi di terrore. Per diversi secondi la terra ha tremato e non si è capito cosa stesse realmente accadendo - ha spiegato il ds Giuseppe Di Bari -. Siamo scesi tutti in strada perché non sapevamo cosa fare. Fortunatamente non è successo nulla, stiamo tutti bene ma la paura è stata tanta". "La struttura del nostro albergo non ha subito danneggiamenti, anche in città la situazione apparentemente sembra tranquilla - ha proseguito -. Quello che è successo è devastante. Abbiamo deciso di interrompere il ritiro, siamo segnati da quello che è accaduto".



"Siamo rimasti giù nel parcheggio - ha aggiunto Stroppa -. È andata bene. Qui non ci sono grandi danni tangibili. La città, dopo il terremoto del '79, si è premunita e i danni sono contenuti. Torniamo ora a Foggia e riprendiamo gli allenamenti da domani".