Terremoto nel Centro Italia, l'Inter dona 200mila euro

Dall'Inter arriva un aiuto concreto alla popolazione del Centro Italia colpita dal terremoto. E' stato Zhang Jindong , proprietario del gruppo Suning , a dare la notizia: " Siamo molto addolorati per la tragedia che ha colpito il cuore del paese e vorremmo inviare prima di tutto le nostre condoglianze a chi ha perso i propri cari. Per questo motivo doneremo 200mila euro da destinare alle associazioni che stanno aiutando le zone colpite dal sisma".

"Abbiamo deciso di acquistare la maggioranza delle quote dell'Inter non soltanto perché il club nerazzurro è una delle più grandi squadre del calcio mondiale ma anche perché siamo sempre stati affascinati da un Paese bellissimo come l'Italia" ha aspiegato Zhang Jindong.



Nei giorni scorsi anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato la volontà di devolvere una parte dell'incasso di Napoli-Milan alle popolazioni colpite dal sisma. I proventi dell'ingresso al museo della Juventus del 28 agosto, inoltre, verranno utilizzati per lo stesso scopo mentre Allegri ha messo all'asta una cena con lui. Anche Khedira e Honda, infine, hanno voluto aiutare le zone colpite dal terremoto.