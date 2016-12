Tentò di colpire guardalinee con il pene: un anno di squalifica

Un anno di squalifica e 468 euro di multa per Ruben Gomez Bustamante , ex calciatore del Celtic de Pulianas (dal quale è stato licenziato dopo l'increscioso episodio), reo di aver tentato di aggredire un guardalinee con il pene nel corso della partita tra Abes e Gabia , valevolevole per la Segunda Division Andalusa. Lo ha deciso il comitato organizzatore della Reale Federcalcio Andalusa dopo aver letto il referto dell'arbitro della gara.

"In nessun momento mi sono tirato giù i pantaloni, quello che è successo è che la gente ha iniziato a urlare, a ridere che avevo tirato fuori il pene e toccato il guardalinee. L'arbitro ha creduto a questo e lo ha messo a a verbale - si era giustificato Bustamante in un'intervista al portale ABC - . A me quello che più mi dà fastidio è che mi trattano come un maschilista, quando l'assistente non era nemmeno una donna. Nel referto non si dice. C'erano due guardalinee, ma la donna era sull'altro lato. Ci sono migliaia di testimoni".



Il 27enne calciatore originario di Granada era anche stato licenziato nei giorni scorsi dal suo club, il Celtic de Pulianas, formazione che milita in una categoria superiore, la Primera Division Andalusa, perché danneggiava l'immagine della società. La giustizia sportiva locale non ha inflitto alcuna sanzione al Celtic.



Nel suo referto l'arbitro Jesús Lorenzo Rodríguez annotò che Bustamante "invase il terreno di gioco, tirò fuori il pene e provò a colpire un guardalinee". Nessun dubbio sull'identità dell'aggressore, perché "indossava una tuta di quella squadra e lo conosco per averlo arbitrato diverse volte".