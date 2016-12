Tentato omicidio: fermata Nabilla, fiamma di M'Vila

14:08 - Guai in vista per la fiamma di M'Vila, Nabilla Benattia. La sexy star franco-svizzera, più volte avvistata a San Siro per seguire il giocatore dell'Inter, è infatti stata fermata dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio del fidanzato Thomas Vergara. Il tutto sarebbe accaduto la notte scorsa a Parigi. La donna, divenuta famosa con i reality e volto conosciutissimo in Francia, ha negato tutto, ma la sua ricostruzione non ha convinto la polizia.

Portata in Questura, Nabilla ha parlato di un'aggressione subita dal suo compagno che cercava di difenderla mentre rientravano insieme in albergo la notte. La polizia, però, che ha visionato anche le immagini delle telecamere dell'hotel parigino, non ha creduto a Nabilla e, dopo un lungo interrogatorio, ha deciso di porla in stato di fermo per tentato omicidio. L'uomo, intanto, è stato ricoverato con gravi ferite al torace anche se non è in pericolo di vita.



Secondo un portavoce della gendarmerie, "tutto lascia pensare che si tratti di una lite finita male e che le cose non siano andate, come sostiene invece Nabilla". Il suo legale ha chiesto di rispettare la privacy della sua cliente e di attendere i risultati delle indagini.