Tensione Inter, Jovetic minimizza: "Non è successo niente"

Da Doha Jovetic smentisce qualsiasi tensione nello spogliatoio nerazzurro dopo le voci circolate circa un presunto litigio con Mancini, Icardi e Melo dopo la sconfitta con la Lazio. "Ho letto mille cose e sono rimasto sorpreso, perché non è successo niente - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport -. Abbiamo perso una partita e quando si perde nessuno è contento, ma non è accaduto nulla". "Se mi fossi sentito in colpa o fosse successo qualcosa, avrei detto qualcosa - ha aggiunto -. Non è successo nulla, lo può dire anche il mister. L'importante è che la squadra sappia la verità e sia tranquilla, poi i giornalisti parlano sempre....".