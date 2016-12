Telecronista cinese si addormenta durante Real-Psg: licenziato

Real Madrid-Psg era il big match della 4a giornata di Champions League, ma non tutti si sono appassionati alla sfida tra Ronaldo e Ibrahimovic. Tra questi il telecronista dell'emittente cinese LeTV, che si è addormentato in piena diretta televisiva, cominciando anche a russare. Il 46enne Dong Lu ha pagato a caro prezzo il fuso orario (l'uomo è rimasto in piedi fino alle 4 del mattino ora locale di Pechino) ed è stato licenziato.