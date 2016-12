Tegola Verona: lesione di secondo grado per Toni, out due mesi

Il tanto temuto responso degli esami medici è arrivato. E non ci sono affatto buone notizie per il Verona di Mandorlini. Luca Toni, infortunatosi durante la gara di Bergamo di domenica pomeriggio, ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e dovrà stare lontano dai campi per almeno due mesi. Leggermente meglio è andata a Rafa Marquez: per lui lesione all'adduttore della gamba destra e ripresa dell'attività agonistica fissata tra quattro settimane. Una doppia pesante tegola per gli scaligeri.