Tegola Roma, Iturbe è ancora ko: a rischio anche il Bayern

12:50 - Brutte notizie per Rudi Garcia dall'infermeria giallorossa. Iturbe non ha recuperato la botta al ginocchio rimediata nella partita contro la Juventus e salterà certamente la gara contro il Chievo. Per lui a forte rischio anche il big match di Champions League con il Bayern. Nel frattempo è arrivato anche il bollettino medico sulle condizioni di Keita: elongazione del soleo sinistro e stop di almeno tre settimane.

La sosta del campionato restituisce a Garcia una squadra incerottata. Oltre a Keita (per lui a rischio anche il match di ritorno di Champions col Bayern del 5 novembre) e Iturbe, protagonista di uno sfortunato avvio di stagione, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche di Manolas (squalificato, al suo posto Astori) e tamponare una piccola emergenza a centrocampo. Col Chievo, infatti, resta in dubbio anche la presenza di De Rossi, che ancora non è tornato in gruppo e potrebbe alzare bandiera bianca. Se non dovesse farcela, insieme a Nainggolan e Pjanic, chiamati agli straordinari dopo gli impegni con le rispettive nazionali, al suo posto dovrebbe giocare il giovane Paredes.