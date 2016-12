Tegola Milan: niente derby per Alex 

15:50 - Brutta notizia in casa Milan in vista del derby: Alex non sarà a disposizione di Inzaghi perché ha riportato una lesione al flessore mediale della coscia destra nell'allenamento di ieri. Un'assenza importante che si va sommare a quella di Abate e di Bonera (squalificato). Difesa a pezzi e il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi alla coppia Mexes-Zapata con Rami sulla fascia destra. A sinistra confermato De Sciglio.

Piove sul bagnato in casa Milan e Inzaghi ha gli uomini contati per la difesa. Così scelte obbligate per l'allenatore rossonero con Zapata che prenderà il posto del brasiliano e farà coppia con il francese Mexes. Una coppia inedita sotto la nuova gestione di Pippo. Nuovo ruolo anche per Rami che sarà dirottato sulla fascia destra: mossa già preventivata ieri dopo il forfait certo di Abate.