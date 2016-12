Tavecchio: "Vogliamo Conte ct fino a Russia 2018"

"Vogliamo che Antonio Conte resti alla guida della Nazionale almeno fino ai Mondiali di Russia 2018". Parole chiare di Carlo Tavecchio, che scavalcano l'attuale mercato, il prossimo Europeo e volano alto fino al 2018. Per Conte e assieme a Conte, in un progetto che fino a un mese fa rasentava -cosiì sembrava- la follia e invece no. A quanto pare. Del resto, proprio la scorsa settimana Conte aveva detto: "All'improvviso, mi sono sentito ct e meno allenatore da giorno per giorno".

Gli è servito quasi un anno per calarsi nella parte, per non soffrire quella mancanza di alta tensione che un club (come la Juve, poi...) gli imponeva, per non seguire l'istinto che sembrava lo dovesse portare su qualche panchina di alto bordo (il Milan, si diceva: ma non solo). Vestiti i panni da ct, Conte ora si ritrova a gestire la Nazionale fino all'Europeo di Francia del prossimo anno. E, secondo Tavecchio, dovrebbe anche avvicinarsi alla firma di un contratto fino al 2018. Non c'è fretta, ma c'è un progetto da siglare: di lungo respiro. E un po' di fretta, diciamo autunnale, ci sarà.