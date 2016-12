Tavecchio-Ventura, la stretta di mano in Federcalcio

Ecco la foto. Ecco la stretta di mano che certifica -ce n'era bisogno, sì- l'investitura del nuovo ct, Giampiero Ventura . Lui col presidente Carlo Tavecchio che l'ha strenuamente voluto per il dopo-Conte: si sono incontrati stamane in Federcalcio, per un'immagine rituale e avrà lo sbocco finale il 18 luglio , quando ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo ct. Nel frattempo, Tavecchio conta di sbrogliare la matassa che impedisce, al momento, l'avvento di Lippi come direttore tecnico federale.

Per Ventura è tutto fatto. L'annuncio della firma del contratto (siglato per l'occasione) non c'è stata, ma non c'è bisogno di questo annuncio che comunque avverrà il 18 luglio. Contratto di 2 anni, ingaggio da 1,3 milioni a stagione, staff scelto dal neo ct: Sullo vice-allenatore, Zinetti preparatore dei portieri e Innocenti preparatore atletico.



Quel che manca, ora, è il tassello principale del nuovo corso tecnico della Figc: ovvero la nomina di Marcello Lippi come responsabile di tutte le Nazionali. E anche nella veste di amico e consigliere di Ventura. Proprio martedì sera il neo ct ha incontrato il ct campione del Mondo, una cena per mettere a punto i progetti del prossimo biennio.

C'è però un problema-Lippi. Ovvero quel conflitto di interessi del suo futuro incarico, per via del lavoro del figlio Davide che fa il procuratore di calciatori. Uno scoglio da superare che si riferisce a norme Uefa e federali. Non è un questione semplice: sono la lavoro i legali e anche la Corte federale dovrà esprimere un parere. Per questo la definizione del nuovo corso è stata spostata al 18 luglio. Per completare il quadro e annunciare Ventura e Lippi insieme.