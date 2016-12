Tavecchio "Vedrò Capello e altri". Don Fabio: "La Nazionale non mi interessa"

"Vedrò Capello e anche altri". Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha confermato l'indiscrezione in merito a un incontro con il tecnico di Pieris, tra i candidati alla successione di Conte sulla panchina della nazionale, previsto in occasione dell'amichevole di Udine tra Italia e Spagna. Ma lo stesso Fabio Capello smentisce: "Non ho parlato con nessuno. Ho detto che la Nazionale non mi interessa. Decisione irremovibile e non sto bluffando".