Tavecchio replica ad Agnelli: "Se le cose vanno male, allora è colpa nostra. Al contrario, non è merito nostro"

15:12 - "Quando i risultati non sono all'altezza, allora la colpa è della Federazione. Al contrario, quando i risultati sono importanti, la Federazione non c'entra niente. Bisogna mettersi d'accordo", ha dichiarato Carlo Tavecchio, presidente della Figc, nell'intervista in esclusiva rilasciata ad Alberto Brandi, direttore di Premium Sport. "Agnelli ci tira sempre delle frecciatine? Non avrà soddisfazioni in Lega e scarica tutto sulla Figc".

Tavecchio ha poi aggiunto: "La Federazione è l'organo che permette loro di giocare. Senza di noi non si potrebbe esprimere a livelli internazionali ed europei". E sulle continue frecciatine di Andrea Agnelli alla Figc: "In Lega i consensi si ricevono dalla società. Lo dico onestamente, Agnelli avrà i suoi problemi e non trovo corretto scaricare questo sulla Federazione".