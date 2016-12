Tavecchio: "Nicchi, proprio non la capisco"

17:29 - Tavecchio, presidente della Figc, aveva detto: "Sorteggio per gli arbitri? Se ne può parlare". Nicchi, capo degli arbitri, aveva risposto: "No al sorteggio. Non decide Tavecchio". E così siamo arrivati al terzo atto, con Tavecchio che replica: "La risposta di Nicchi proprio non la capisco. Ho solo apprezzato l'Aia, la questione sorteggio non è compito nostro, decideranno loro stessi. E poi con questa presidenza l'Aia ha ottenuto cose che non aveva da anni".

Lanciata da Lotito, rilanciata da Zamparini, la querelle-arbitri e sorteggio è il tema/bis di questo inverno, dopo la necessità di introdurre l'Occhio di Falco per il gol-non gol.

Tavecchio, intervistato da Radio 24, ha anche parlato di Conte: "Conte mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che non ha nessuna richiesta da parte di club e che rispetterà il contratto".

