Tavecchio, lettera alla Lega per anticipare la Coppa Italia

Ora c'è anche la richiesta ufficiale. Carlo Tavecchio, il presidente della Figc, ha chiesto alla Lega serie A (oggi in via Rosellini era in programma un'assemblea), di anticipare la finale di Coppa Italia, prevista per il 21 maggio a Roma tra Milan e Juventus. Questo per poter organizzare al meglio il ritiro pre-Europei. Tavecchio nella sua lettera chiede che la finale si possa giocare il 10,11 o 17 maggio, anziché il 21 maggio come da calendario, considerato che tutte le squadre italiane sono fuori dalle competizioni europee. La richiesta ora è al vaglio della Lega e soprattutto dei due club interessati.