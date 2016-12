Tavecchio: "La telefonata? Censuro parole e modalità"

19:25 - "Toni e contenuto della telefonata sono da censurare, così come le modalità con cui è stata realizzata". Lo dice all'Ansa il presidente Figc Tavecchio, sul colloquio Lotito-Iodice che il dg Ischia ha registrato e reso noto. ''La Figc è garante della regolarità del campionato'', le promozioni sono decise dal campo,''ogni altra logica è inaccettabile''.



Tavecchio in sostanza ''censura'' le parole di Lotito e la scelta di registrare la telefonata. Quanto alle dichiarazioni del presidente della Lazio sul rischio di promozione di Carpi, Frosinone, Latina, il presidente federale sottolinea come ''la Figc sia garante della regolarità dei campionati: i passaggi di categoria sono decisi dai risultati del campo e solo da quelli, non ci possono e non ci sono calcoli di convenienza di alcun tipo. Altre considerazioni sono inaccettabili".



"Stiamo lavorando - ha aggiunto Tavecchio, parlando della crisi economica del sistema professionistico - per riformare le regole, che peraltro io ho trovato al mio arrivo in via Allegri, sulla solidità dei club e sulla tenuta generale del movimento".

L'AFFONDO DI DELRIO

Dopo le parole di Tavecchio, arriva anche la censura del governo sulla vicenda Lotito e la telefonata registrata dal dg dell'Ischia Iodice. E il duro commento dell'esecutivo arriva attraverso il profilo Twitter del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Graziano Delrio: "Il calcio deve cambiare"