Tavecchio: "Difenderemo l'immagine dell'Italia con Conte"

Avanti con Conte , senza il minimo dubbio. Carlo Tavecchio , durante una conferenza stampa per fare il punto sulle attività delle nazionali giovanili azzurre, ribadisce le intenzioni della Figc : "Il prestigio che abbiamo nel mondo non corrisponde al 17° posto del ranking Fifa. Ma ci sono interessi diversi che confluiscono e l'Italia non ha un'immagine che piace a molti, anzi piace a pochi. Però noi la vogliamo difendere, soprattutto con Antonio Conte".

Il presidente della Federcalcio, che ha parlato a Roma nella sede della Figc, annuncia poi la volontà dell'Italia di organizzare l'Europeo Under 21 tra quattro anni: "Ppresenteremo all'Uefa la candidatura per ospitare la fase finale degli Europei Under 21 del 2019 - dice Tavecchio -. Siamo in credito...".