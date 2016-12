Tavecchio: "Conte? Il rinvio a giudizio non è una condanna"

"Dobbiamo scacciare tutti i mercanti dal tempio. E' la cosa più importante. Senza equivoci e problemi". Così il presidente della Figc, Tavecchio, in conferenza congiunta con il procuratore federale Palazzi e il n.1 della Lega Serie B Abodi in relazione alle inchieste sugli illeciti nel calcio, subito dopo la conclusione del vertice, nella sede della Federcalcio, sullo scandalo-Catania e sulle inchieste per gli illeciti sportivi.

E a proposito del rinvio a giudizio a carico del ct Conte per frode sportiva. "In questo paese abbiamo le garanzie per tutti e ci sono per Conte. Il rinvio giudizio non è una condanna", ha detto Tavecchio. "Ho parlato questa mattina con lui e non ci sono novità. Conte resta al suo posto, rispettando il contratto".