Tavecchio ci ripensa: "La moviola in campo? Non l'ho mai chiesta"

21:46 - Contrordine dalla Federcalcio: "No alla moviola in campo, mai chiesta". Lo dice Carlo Tavecchio, presidente della Figc. "E se avevate capito male, colpa vostra". Ovvero non sua. La tecnologia nel calcio deve servire solo a stabilire il gol/non gol e il dentro/fuori l'area di rigore. Comunque sia, nel suo piccolo anche questa è una moviola. Non è poco, ma è molto meno di quanto si pensava fino a ieri. Un progetto intorno al quale la Federcalcio italiana si è mossa, meno di due mesi fa, con una lettera aperta alla Fifa, recepita da Blatter.



Il passo indietro, comunque, c'è. E che sia colpa di un fraintendimento generale, può essere. Spieghiamo perché.

Il 9 ottobre, Carlo Tavecchio dinanzi a una domenica "calda" di campionato, afferma in una nota: "Intendiamo favorire un'opera di modernizzazione che consenta al nostro sport di continuare a vincere le sfide globali di consenso e partecipazione popolare". E' l'apertura, si dice, all'uso della moviola in campo: modi e tempi da stabilire. Parte una lettera all'indirizzo della Fifa.

Il 24 ottobre, da Joseph Blatter, il ringraziamento a Tavecchio. "Grazie per la tua proposta sull'uso della tecnologia, è interessante: la porterò all'attenzione dell’International Board”.

Oggi, la precisazione del presidente della Figc. "Nessuno in Federcalcio ha mai parlato di moviola in campo ma soltanto di gol-non gol sulla linea di porta o di dentro/fuori dall'area di rigore. Tutte le interpretazioni giornalistiche che hanno tirato in ballo la moviola sono errate".