Tavecchio: "Balotelli? E' uno dei tanti. Conte lo ha testato"

19:37 - "Italia- Albania martedì a Genova si giocherà". La conferma arriva anche dal presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. "Abbiamo sentito le istituzioni, ritengono positivo che si giochi". Tavecchio ha anche parlato di Balotelli, se avrà o meno un futuro azzurro. "Conte lo ha testato, poi il giocatore ha avuto un problema fisico ed è tornato al suo Paese. Lui è come gli altri 27-28 giocatori del circo della Nazionale".

Il presidente federale ha parlato di Balotelli, e se avrà un futuro nella Nazionale di Conte, dopo i cinque giorni di lavoro a Coverciano e il forfait per infortunio.

"Oltre a Mario Balotelli ci sono tutti gli altri -ha detto Tavecchio-.E' un giocatore considerato alla stregua degli altri 27-28 nel circo della Nazionale. Ha fatto un tentativo, ma purtroppo non sta in buona condizione. Quando ha fatto le convocazioni, Conte mi ha detto che lo doveva testare - ha spiegato Tavecchio -. Lo avrà testato, poi c'è stato il problema all'inguine ed è tornato al suo paese...".

E sull'amichevole Italia-Albania, martedì a Genova, Tavecchio ha spiegato.

"Le istituzioni e gli organi politici, consultati gli organi tecnici, ritengono positivo che si giochi. Noi dobbiamo dimostrare come Figc di essere vicini a quelle disgrazie - dice -. Abbiamo fatto da collettore fra professionisti e dilettanti per dare un consistente contributo per le strutture sportive. Il Governo, lo Stato pensino a sistemare i fiumi, noi sistemiamo i campi".