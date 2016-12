Tas: appello respinto, Blatter deve scontare 6 anni

Il Tas (Tribunale di Arbitrato dello Sport) di Losanna ha respinto l'appello dell'ex presidente della Fifa Joseph Blatter contro la squalifica di 6 anni comminatagli in seguito agli scandali che hanno travolto l'ente calcistico internazionale. Blatter ha commentato dicendo che "mi è difficile accettare questa decisione. Ma ho speso 41 anni nella Fifa, e ho imparato che nello sport si vince ma si può anche perdere. In ogni caso penso con gratitudine agli anni passati a realizzare i miei ideali calcistici e a lavorare per la Fifa".



Blatter, 80 anni, è stato condannato per aver avallato il pagamento di due milioni a Michel Platini per consulenze varie. Dopo questo verdetto del Tas rimane comunque coinvolto in inchieste della magistratura ordinaria e sportiva su premi e bonus che si era auto-assegnato quando era alla Fifa e sulla vendita dei diritti televisivi dei Mondiali.