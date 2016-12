Taranto, i tifosi contestano il presidente: la squadra cambia maglia all'intervallo

Forse i più confusi saranno stati gli spettatori dello stadio di Manfredonia, che hanno visto la squadra ospite giocare due tempi con due casacche diverse. Il Taranto infatti si è presentato sul terreno di gioco con un'inusuale divisa blu, scelta poco gradita dalla tifoseria, che prima dell'intervallo ha contestato la scelta. Proteste accolte dalla squadra che nella ripresa è scesa in campo con la tradizionale maglia rossoblù. Per la cronaca il Taranto ha chiuso il campionato in seconda posizione e ora si giocherà la promozione in Lega Pro ai playoff. Magari giocando da subito con la divisa classica.