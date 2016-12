Tapiro d'oro a Trapattoni per la parolaccia in tv

Anche il Trap non sfugge alla consegna del 'Tapiro d'oro'. L'inviato di 'Striscia La notizia' Valerio Staffelli ha consegnato il 'premio' a Giovanni Trapattoni per essersi lasciato scappare una parolaccia durante la telecronaca dell'amichevole Germania-Italia di martedì scorso. "Io sono così, sono genuino - ha detto - Penso che a ognuno ogni tanto possa scappare una mezza imprecazione". Sulle voci sulla possibile interruzione della sua collaborazione con la Rai: "Vedremo, se continuerò mi atterrò a certe regole". E ha concluso: "Lo faccio per passione".