Tapiro d'oro a Ferrero: "Deferimento per Thohir? Io non me ne intendo di queste cose" 

21:57 - Secondo Tapiro d'oro per Massimo Ferrero in meno di un mese e la motivazione gira sempre intorno a Erick Thohir. Questa volta il presidente della Sampdoria è stato raggiunto da Valerio Staffelli in seguito al deferimento: "Non ho mai detto di essere contento, però loro sono i grandi del calcio italiano e sapranno cosa fare. Non me ne intendo di queste cose. Io faccio il cinema e sono presidente di una grande squadra di calcio".