Tapiro d'oro a Cassano: "Il mio futuro? Non mi cerca nessuno, resto a casa"

Dopo mesi tormentati vissuti da separato in casa, il grande amore con la Sampdoria è definitivamente finito. A gennaio è diventato ufficiale l'addio tra la società blucerchiata e il fantasista di Vari Vecchia che a 34 anni potrebbe essere davvero a un passo dal porre fine alla propria carriera. Nonostante le tante voci di mercato, infatti, è lo stesso Cassano a spiegare a Valerio Staffelli una situazione di stand-by: "Niente Cina, Grecia o Argentina. Non voglio andare da nessuna parte. Volevo rimanere in Italia però, ad oggi, non c'è niente". Si era parlato anche di un possibile approdo in Serie B ma l'ex Roma e Real non ne vuole sapere: "Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in serie A. E voglio giocare in serie A. Ma se non c’è l’opportunità rimango a casa" ha replicato senza giri di parole. Il futuro, quindi, tra una battuta e l'altra, sembra essere lontano dal campo: "Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei".