Tanzania, giocatore squalificato per "atti indecenti"

C'è modo di difendere e modo di difendere. Quello di Juma Said è quantomeno bizzarro: il capitano del Mbeya City (Tanzania) è stato multato di 930 dollari e squalificato per due anni perché accusato di aver infilato un dito nel sedere di John Bocco. Inoltre, come riferisce la Bbc, è stata aperta un'udienza preliminare a suo carico. E non è la prima volta, dato che Said aveva già preso otto giornate a inizio anno per aver fatto la stessa cosa a Elias Maguli del Simba.